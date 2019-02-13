Автолюбитель из Турции превратил свой Renault в гусеничный вездеход

Автолюбитель, проживающий в Турции, на своем канале на Youtube представил собственный проект. Речь идет о переделанном старом универсале Renault 12 Wagon 1977 года выпуска в полноценный гусеничный внедорожник.

В видеоролике мужчина сообщил, что все работы по превращению обычного дорожного универсала в гусеничный внедорожник он осуществлял самостоятельно, вплоть до изготовления самих стальных гусениц.

Технические характеристики машины неизвестны, но, судя по всему, автомобиль собран на базовой раме с четырьмя колесами по обеим сторонам. Как таковой подвески у внедорожника нет, поэтому комфортным его не назовешь.

Управляется вездеход педалями газа, тормоза, а также двумя рычагами, выполняющими функцию руля.

