Aurus Senat показал себя в действии

В сети была опубликована видеозапись, на которой автомобиль знаменитого проекта Кортеж выполнял невероятные манёвры на высоких скоростях. Данное тестирование проходило на полигоне особого назначения под управлением членов Федеральной охраны Российской Федерации.

Стоит отметить, что подобные мероприятия в органах проходят регулярно. На этот раз посоревноваться удалось полутора десяткам лучших водителей департамента. Они показали своё мастерство, демонстрируя великолепную управляемость седаном.



Напомним, что под капотом у полноприводного Аurus находится гибридная установка, в которую входит мотор объёмом в 4 литра. Отдача агрегата составляет 598 лошадиных сил. Устройство сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней. До первой сотни седан может разогнаться всего за 6 секунд, а максимальная скорость его движения составляет 250 километров в час. Отметим, что первые поставки Senat начнутся уже в новом году. Ценник пока держится в тайне, инсайдеры же полагают, что он вряд ли будет ниже 10 миллионов долларов.