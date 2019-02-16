5000-сильный Devel Sixteen распродали на два года вперед

Руководство арабской компании Devel сообщило о том, что лист ожидания на ее гиперкар, обладающей мощностью в 5000 лошадиных сил, расписан на два года вперед. Стоимость машины составляет 1 миллион 600 тысяч долларов. При этом руководство марки тщательно выбирает клиентов, а даже наличие необходимой суммы для приобретения этого гиперкара не гарантирует его покупку.

Напомним, что гиперкар Devel Sixteen, с которым редакция Daily-Motor.Ru познакомилась в ноябре 2017 года на автосалоне в Дубае, оснащен мотором, выдающим 5007 лошадиных сил мощности при 4771 Нм пикового вращающего момента. Благодаря нему арабский гиперкар способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 1,8-секунды. Максимальная скорость этого «монстра» составляет 515 км/ч.

Разработка автомобиля до сих пор продолжается, поскольку инженеры Devel пока не нашли решения по полноценному охлаждению двигателя, а также генерации прижимной силы, чтобы удерживать машину на дороге при скоростях свыше 480 километров в час.