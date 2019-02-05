5 основных причин, по которым могут не работать «дворники» вашего автомобиля

Поддержание чистоты лобового стекла имеет большое значение для безопасного вождения. Если нет четкого представления о дороге впереди, будет трудно избежать несчастного случая, объекта на дороге или дефекта дорожного покрытия, такого как яма.

Чтобы поддерживать чистоту лобового стекла, стеклоочистители должны работать правильно. Иногда может показаться, что стеклоочистители не будут работать должным образом или могут вообще перестать работать. Есть несколько причин, по которым дворники не работают.

Редакция Daily-Motor.Ru предлагает ознакомиться с пятью основными причинами, по которым стеклоочистители вашего автомобиля могут не работать должным образом:

Щетки стеклоочистителя порваны

Состояние щеток ветрового стекла напрямую связано с качеством стеклоочистителей. Если резиновые кромки щеток порваны, стеклоочиститель не подойдет ветровому стеклу для удаления влаги или мусора. Небольшое пространство, оставленное отсутствующей резиной, может на самом деле уловить дополнительную грязь, которая может поцарапать или испортить лобовое стекло. Следует немедленно заменить порванные щетки стеклоочистителя, чтобы не ухудшить видимость.

Стеклоочистители покрыты льдом или снегом

Стеклоочистители могут удалять небольшое количество снега с ветрового стекла, но тяжелый, влажный снег должен быть очищен скребком перед активацией стеклоочистителей. Мокрый снег может быть настолько тяжелым для стеклоочистителей, что лезвия могут быть согнуты, рычаги стеклоочистителя могут подпрыгнуть или ползти по штифтам, а двигатель или трансмиссия щеток могут быть повреждены. Необходимо в ручную удалить снег с ветрового стекла перед использованием щеток стеклоочистителя.

Двигатель стеклоочистителя неисправен

Мотор стеклоочистителя представляет собой электродвигатель. Как электрический компонент, он может неожиданно замкнуть или сгореть и потребовать замены. Если это произойдет, стеклоочистители на автомобиле не будут работать вообще, и нельзя будет избавиться от воды, грязи или снега, которые попадают на ветровое стекло. Немедленная замена мотора стеклоочистителя является решением проблемы.

Предохранитель стеклоочистителя сгорел

Когда двигатель стеклоочистителя перегружен, перегорает соответствующий предохранитель. Он спроектирован как слабое место в цепи стеклоочистителя. Таким образом, если двигатель по какой-либо причине перегружен, сначала сгорит предохранитель вместо более дорогого двигателя стеклоочистителя. Если перегорел предохранитель электродвигателя стеклоочистителя, нужно проверить наличие препятствий, которые могут привести к перегрузке двигателя. Сильный снегопад на щетках стеклоочистителя или рычаге, застрявшем на чем-либо, может привести к взрыву предохранителя. Устранение препятствий и замена предохранителя будут минимальными действиями для восстановления работы по очистке лобового стекла. Если после этого щетки не работают, необходимо доверить проверку и ремонт профессионалу.

Ослаблены гайки стеклоочистителя

Рычаги стеклоочистителя соединены гайкой на штифте. Штифты обычно имеют желобчатый выступ. Рычаги стеклоочистителя также имеют желобки и отверстия в основании. На штифтовом пальце затягивается гайка, чтобы надежно удерживать рычаг стеклоочистителя на нем. Если гайка немного ослаблена, что является обычным явлением, электродвигатель стеклоочистителя повернет палец, но рычаг стеклоочистителя не будет двигаться. Это заметно, рычаг слегка смещается, когда меняется направление стеклоочистителя, но не очищает лобовое стекло. Если возникает эта проблема, необходимо убедиться, что гайки штифтов стеклоочистителя затянуты. В противном случае, нужно затянуть их при помощи соответствующего ключа.