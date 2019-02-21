150-тысячный автомобиль Skoda Rapid сошел с конвейера в Калуге

В течение последних пяти лет на заводе в Калуге, принадлежащем Volkswagen Group, выпускается автомобиль модели Skoda Rapid. Сегодня стало известно о том, что с конвейера сошёл юбилейный стопятидесятитысячный экземпляр.

Знаменательным посчастливилось стать модификации Monte Carlo. Под его капотом располагается силовой агрегат с объёмом 1.4 литра, а кузов окрашен в красный цвет. Напомним, что на заводе осуществляется сборка автомобилей полного цикла. Кроме того, здесь же в течение 2 лет выпускаются рестайлинговой версии Rapid.

Вместе с данной моделью производятся такие автомобили, как Tiguan и Polo бренда VW, а также ведётся работа над изготовлением бензиновых силовых агрегатов с ёмкостью 1.6 литра.

Согласно статистике, за прошлый месяц автомобиль модели Rapid вошёл в десятку самых популярных в стране и был реализован в количестве более 2 500 экземпляров. Ценники на младшую модификацию стартуют от 477 тысяч рублей. В версии же с мотором на 125 лошадей автомобиль стоит уже 946 тысяч рублей.