Житель Барнаула превратил Chevrolet Niva в багги

Житель Алтайского края (Барнаул) вручную переделал старый внедорожник Chevrolet Niva, который, судя по всему, пережил серьезное ДТП, в подобие автомобиля багги, основным преднозначением которого являются гонки по пересеченной местности.

Кузов машины был заменен на дуги безопасности, которые были обшиты алюминиевыми листами.

Клиренс “самоделки” был увеличен, а для защиты передней части автомобиля от столкновений установил “кенгурятник”.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу по цене в 170 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году был представлен прототип багги, сделанный на базе автомобиля Lada Granta. Машина была собрана группой инженеров из Тольятти.