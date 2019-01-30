«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30N сертифицировали для России

«Заряженный» корейский хэтчбек Hyundai i30N получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать продажи этой модели в России. Фактически это тот же документ, который был выдан еще в 2016 году для модели i30, но в него были внесены изменения. К базовому хэтчбеку с двигателями 1,6 MPI и 1,4 GDI добавились универсал, лифтбэк, а также «горячий» i30N.

Согласно информации, содержащейся в обновленном ОТТС, в России Hyundai i30N будут продавать в двух версиях. Обе получат под капот 2-литровый турбированный двигатель T-GDI, но в отличии от Европы базовую модификацию этой модели адаптировали под российское налоговое законодательство. Мощность базового i30N составит 249 лошадиных сил вместо 250 «лошадей» для рынка ЕС.

Вторая модификация этой модели с приставкой Performance будет выдавать 275 л.с. при 353 Нм крутящего момента, а также получит электронную блокировку дифференциала, модернизированную тормозную систему и 19-дюймовые колесные диски. В качестве трансмиссий будет предложена безальтернативная 6-ступенчатая МКПП.

До дилеров «Хендэ» «горячие» i30N доберутся в апреле 2019 года. Поставлять машины будут напрямую с завода Hyundai в Чехии.