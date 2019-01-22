«Заряженные» Lada Vesta Sport добрались до дилеров

Несмотря на задержку с началом продаж в стране «заряженных» седанов Lada Vesta Sport, «АвтоВАЗ» предпринимает попытки как можно быстрее вывести эту модель на рынок. На днях первые «товарные» автомобили начали поступать в распоряжение дилерских центров.

Так, питерский автосалон Lada получил сразу три экземпляра «Весты Спорт», два из которых окрашены в фирменный серо-стальной цвет «Тайфун», а еще один имеет белый цвет «Ледниковый». Машины также появились у другого дилера в Петербурге, плюс были представлены в Екатеринбурге и Сургуте.

Напомним, что серийная сборка Lada Vesta Sport была начата еще в конце прошлого года. Первоначально предполагалось, что «заряженный» седан поступит в продажу в России в октябре-ноябре, но в итоге этого так и не произошло. Сейчас в качестве ориентировочной даты начала реализации «Весты Спорт» компания «АвтоВАЗ» называет конец января.