«Запорожец» на базе «Оки» выставлен на продажу

На сайте Royal Motors Club опубликовано весьма интересное объявление. На продажу выставлен необычный «Запорожец» ЗАЗ-965А, разработанный на базе автомобиля «Ока».

Уникальный автомобиль оценен его владельцем в 700 тысяч рублей. Согласно информации, опубликованной под объявлением, машина построена в 1968 году, а ее пробег равен 10 тысячам километров.

О факте, что «Запорожец» ведет свою родословную от более современной «Оки», говорит расширенная задняя и передняя колея, а также более крупные колеса.

Приводит в движение отечественную малолитражку 900-кубовый мотор на 27 лошадиных сил, расположенный спереди, а не сзади, как у оригинальной модели. Сзади вместо двигателя находится полноценный багажник.

Салон автомобиля также больше похож на интерьер «Оки», чем на оригинальный ЗАЗ-965А, о чем говорит другое рулевое колесо, иная архитектура передней панели, центральный тоннель и кресла, заимствованные у «Оки». Спереди сделаны электростеклоподъемники, а также установлена аудиосистема и ремни безопасности.