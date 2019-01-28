Закрывшийся завод «ЗИЛ» распродает новые «Бычки» 5301

На сайте объявлений «Авито» размещено предложение о продаже новых грузовиков ЗИЛ-5301.

Машины, выставленные на продажу, являются абсолютно новыми и с нулевым пробегом. Последние автомобили сошли с завода «ЗИЛ» в сентябре 2016 года. Вероятно, это и есть партия, которую закрывшееся предприятие не успело распродать.

Для покупателей доступны восемь «Бычков» в различных версиях – со «спальником» (740 тысяч рублей), 2-рядной кабиной (830 тысяч рублей), фургоном (800 тысяч рублей), бортовым кузовом (850 тысяч рублей), а также два автобуса (2 миллиона рублей). Все «Бычки» оснащены дизельным мотором ММЗ 245.9 Е3 стандарта Евро-3.

Напомним, что ЗИЛ-5301 серийно выпускался в период с 1995 по 2014 годы.

В последние годы перед закрытием предприятия главным покупателем этих автомобилей было Правительство Москвы, а сами машины отличались низким качеством сборки и невысокой надежностью, что сказалось на их популярности среди покупателей.