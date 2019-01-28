За 2018 год россияне купили более 35 тысяч китайских машин

Дилеры китайских автомобильных брендов за 2018 год реализовали на российском авторынке более 35 тысяч 400 единиц своих автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, опубликованной данной организацией, объем продаж китайских машин в стране в 2018 году по сравнению с предыдущим вырос на 11 процентов, в то время как их доля на рынке по-прежнему остается на достаточно низком уровне в 2%.

Наибольшее количество реализованных автомобилей китайских марок за 2018 год пришлось на марку Lifan – 15 тысяч 97 сделок. На второй строчке идет Chery – 5 тысяч 611 проданных машин. ТОП-3 замыкает Geely с результатом в 3 тысячи 352 автомобиля.

Четвертым и пятым стали Haval и Zotye. Далее расположились: Changan, DFM, FAW, Foton, Brilliance и HTM.