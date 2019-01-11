Wallmart показал видео с десятью автомобилями из кино и мультфильмов

Американская сеть супермаркетов Wallmart в качестве рекламы своего нового сервиса по доставке продуктов до автомобиля придумала весьма необычный видеоролик, в котором главными героями оказались самые известные машины, ранее представленные в кинофильмах и мультфильмах.

В выпущенном на официальном канале розничной сети канале видео можно увидеть: Молную Маккуина (персонажа мультфильма «Тачки»), автомобиль Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorean (фильм “Назад в будущее”), трансформера Бамблби и другие известные автомобили.

Всего за пару дней с момента публикации ролик сумел собрать более 17 миллионов просмотров.