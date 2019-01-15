Возрожденную Toyota Supra будут продавать в России

В день-открытия Детройтского автосалона 2019 года (NAIAS) состоялась официальная презентация возрожденного спортивного купе Toyota Supra. Новое поколение японского суперкара разработано на платформе BMW Z4.

Габаритные размеры новинки оказались следующими: длина – 4381 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1293 мм, колесная база – 2469 мм.

Приводит в движение пятое поколение Supra тот же мотор, что и Z4 – это 3-литровая турбированная шестицилиндровая установка с отдачей в 340 лошадиных сил и 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний.

С места до первой «сотни» новая «Супра» разгоняется за 4,1-секунды, что является лучшим результатом среди всей серийной модельной линейке «Тойота». Максимальная скорость спорткупе составляет 250 километров в час.

Ожидается, что в после старта реализации новинки в США автомобиль также поступит в продажу и на российском авторынке.