Volkswagen представил тизер нового Passat

Компания Volkswagen опубликовала первое тизерное изображение седана D-класса Passat 2020 модельного года. Официальный дебют новинки запланирован на предстоящий в этом месяце автосалон в Детройте (NAIAS-2019).

К сожалению, тизер не имеет большой информационной составляющей, поскольку на нем изображен только колесный диск нового «Пассата», обутый в покрышку ContiProContact фирмы Continental.

Из технической информации о новинке также известно немного. В качестве платформы для нового «Пассат» прежняя архитектура, а не MQB, как предполагалось ранее, что подразумевает использование уже известного владельцам 2-литрового турбированного двигателя на 174 лошадиные силы.

Сборкой нового Passat займется предприятие в Чатануге (Теннеси, США).

Другие подробности относительно новинки будут разглашены на официальной презентации автомобиля в Детройте.