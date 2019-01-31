Volkswagen представил концепт электрического багги

Компания Volkswagen представит в начале марта 2019 года на Женевском автошоу (Geneva Motor Show) концепт своей новой модели – песчаного багги.

В Сети опубликованы первые рендеры новинки, спроектированной не на базе уходящего Beetle («Жук»), а на абсолютно новой архитектуре MEB (Modular Electric Drive Matrix).

Машина представляет собой классический песчаный багги с двигателем, расположенным сзади – открытая крыша, дверей нет, кузов широкий и короткий.