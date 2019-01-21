Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии

В скором времени закончатся тесты автомобиля Volkswagen Golf восьмого поколения. Об этом свидетельствуют фотографии, которые были зафиксированы энтузиастами в Германии.

Новая машина была припаркована недалеко от Макдональдса. Внешне она практически не получила серьёзных изменений. Все отличительные черты этой модели сохранились и на этот раз. Из нововведений сразу бросается в глаза обновлённая оптика, которая стала более узкой. Поменялись и бампера, а также задние фонари.

Напомним, что новая генерации популярного автомобиля создана на платформе MQB Evo. В результате таких изменений вес машины сократился на 45 килограммов, а длина была увеличена на никольского сантиметров.

В салоне появится новая система мультимедиа, а также несколько полезных функций для водителя. Таким образом езда на этом транспорте станет ещё более безопасной и комфортной. Инсайдеры не исключают возможности внедрения системы автопилота, однако подтверждений этому пока не было. В моторной гамме появится новый турбированный агрегат с мощностью в 300 лошадей объёмом в 2 литра.