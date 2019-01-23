Внедрожник Chevrolet Niva вновь сильно подорожал

Буквально два дня назад Daily-Motor.Ru сообщал о подорожании Chevrolet Niva на 11-13 тысяч рублей во всех комплектациях, а сегодня, 23 января, совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ” вновь переписало прайс-лист на модернизированную версию внедорожника Chevrolet Niva, но уже более значительно. Стоимость самой доступной модификации этой модели под названием L теперь составляет 680 тысяч рублей, прибавив 41 тысячу рублей.

Напомним, что в начальную комплектацию «Шнивы» с ее обновлением теперь входит система ABS, подушка безопасности водителя, а также преднатяжители ремней безопасности и блок системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Еще одним улучшением Chevrolet Niva стала дополнительная шумоизоляция.

При этом с ростом цен на базовую версию из гаммы внедорожника исчезли две комплектации GL и LE+, а наполнение остальных версий также было пересмотрено, что спровоцировало их подорожание.

Комплектация LC с кондиционером и тонировкой задних стекло теперь продается по цене в 729 тысяч рублей вместо прежних 682 тысяч.

Модификация LE с «люксовым кузовом», шноркелем, рейлингами, а также сигнализацией теперь продается за 764 тысячи рублей вместо 727 тысяч.

За «топовую» версию внедорожника (GLC) просят 799 тысяч рублей, в то время как раньше она продавалась за 775 тысяч рублей.