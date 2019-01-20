Владелец Lada Vesta рассказал о затратах на обслуживание автомобиля

Популярность Lada Vesta на российском авторынке неоспорима. Автомобиль продолжает двигаться к лидерству по объемам продаж, уступая лишь недавно обновившейся Lada Granta.

И, хотя, высокие продажи этой модели часто обусловлены ее ценой, которая ниже, чем у большинства иномарок этого класса, стоимость обслуживания «Весты» также играет роль в ее популярности.

Владелец данного седана сделал такой вывод после того, как подсчитал затраты на содержание автомобиля. В связи с малым пробегом своего авто наибольшими затратами для него стало моторное масло, которое, по его словам, в «Весте» можно использовать самое экономичное. По мнению владельца отечественной 4-дверки, даже дешевые масла при условии оптимального соотношения фосфора и серы создают надежную масляную пленку и снижают трения, тем самым защищая двигатель не хуже, чем дорогие. Более того, по словам «веставода», двигатель Vesta имеет чугунный блок цилиндров, у которого более высокий запас прочности, чем у алюминиевого.

Что касается общих затрат на обслуживание, то ТО-1 для его «Весты» обошлось всего в 5 тысяч 400 рублей, что значительно меньше, чем у иномарок-одноклассников.