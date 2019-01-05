“ВАЗ-2112” превратили в забавную “Двенашку-телепузика”

В одном из тематических пабликов распространили весьма необычный тюнинг отечественного автомобиля “ВАЗ-2112”.

Хэтчбек сразу же получил комичное название “Двенашка-телепузик” за сходство с персонажем британского детского мультсериала “Телепузики” Дипси.

Кузов машины выкрашен в ярко-зеленый цвет, а также получил массивный передний бампер с дополнительными секциями, предназначенными для противотуманок, большие воздухозаборники на капоте и крыше и низкопрофильную резину, обутую на зеленые колесные диски.

Интерьер хэтчбека также подвергся доработкам. Так, через лобовое стекло видно, что передняя панель автомобиля имеет бордовый цвет.

Напомним, что автомобиль “ВАЗ-2112” выпускался в период с 1998 по 2008 год. Преемником этой модели стала Lada Priora, которая также уже покинула модельный ряд «АвтоВАЗа».