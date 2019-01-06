В Великобритании обнаружили «кладбище» советских «Жигулей»

В одном из автомобильных пабликов на Facebook был размещен пост со снимками недавно обнаруженного в Великобритании «мини-кладбища» советских «Жигулей». Фотографии разместил житель Соединенного Королевства Джеймс Смит.

На сделанных им снимках можно увидеть модели: ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107, но не те, что продавались у нас, а экспортные варианты. При этом большинство «Жигулей» стоят с британскими номерными знаками желтого цвета, которые были в обиходе в этой стране в период с 1963 по 1983 год. Все машины имеют правостороннее расположение рулевой колонки.

Примечательно, но у данных машин есть владелец, поскольку находятся они на специально огороженной территории, и, судя по всему, предназначены для частного музея, хотя по их состоянию сказать об этом сложно. Вероятно, в скором времени им дадут вторую жизнь реставраторы.

Кроме советских «Жигулей» на этой же территории были сфотографированы Volkswagen Notchback, польские FSO и немецкие NSU, а также ряд довоенных автомобилей.

Напомним, что на днях Daily-Motor.Ru публиковал фотографии с недавно обнаруженного заброшенного склада в Болгарии, где более 25 лет хранились абсолютно новые BMW 5-Series.