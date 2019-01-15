В Тольятти представили «Ладу» с 350-сильным мотором

Компания «АвтоВАЗ» представила в Тольятти свой обновленный модельный ряд в сегменте спортивных моделей, которые примут участие в различных гоночных соревнованиях в 2019 году.

Одним из главных прототипов этого мероприятия стала новейшая «Лада Веста TCR», предназначенная для участия в самом престижном классе «Туринг» российского кузовного чемпионата (РСКГ).

Приводить гоночную «Весту» в движение в этом сезоне будет 1,8-литровый турбированный мотор M5Pt, которым комплектуются автомобили Renault Megane RS и Alpine A110.

Мощность двигателя составляет 350 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 420 Нм.

Автомобиль оснащен независимой 2-рычажной подвеской оригинальной конструкции.

Выступать за рулем этой машины в сезоне-2019 года будут омский гонщик Михаил Грачев и пилот из Екатеринбурга Кирилл Ладыгин.