В столице вырос штраф за неоплаченную парковку

Несколько недель назад столичные депутаты одобрили новый закон, в соответствии с которым штраф за неоплаченную парковку вырос в два раза. Ранее за такое правонарушение водитель платил 2 тысячи 500 рублей. Теперь же им придётся выложить все 5 тысяч рублей.

Администрация города сообщила, что к таким мерам они вынуждены были прибегнуть из-за экономических принципов. Ведь недавно в городе подорожала плата за парковку. И водители просто посчитали, что им намного выгоднее будет иногда оплачивать штрафы.

Власти ожидают, что с увеличенным штрафом количество сознательных автомобилистов увеличится. Напомним, что ранее в Москве также сократили время на проведение оплаты за парковку. Ранее оно составляло 15 минут, а сейчас уменьшилось в 3 раза.