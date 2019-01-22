В Сети распространяется фэйк с новыми штрафами за нарушения ПДД

В интернете и группах соцсетей автомобильной тематики распространяется скрин с фэйковым списком увеличенных штрафов за нарушения ПДД, которые якобы вступили в силу с 20 января.

Согласно информации, представленной на изображении, стоимость большинства основных штрафов за ПДД увеличилась 2 и более раз.

Так, например, за проезд на красный свет светофора штраф по данному скрину увеличился с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, а за езду без полиса ОСАГО – с 800 рублей до 5 тысяч рублей (плюс штрафстоянка). Выезд за стоп-линию подорожал с 800 рублей до 2 тысяч рублей, а за езду без прав с 500 рублей до 8 тысяч рублей.

Еще раз напомним, что данная информация является фейковой и не имеет ничего общего с действительностью.

Нельзя просто так взять и поднять штрафы. Для этого требуется пройти сложную процедуру внесения изменений в КоАП. Первоначально требуется законопроект, который рассматривается Госдумой в трех чтениях. В случае его успешного принятия закон подписывает президент, а его публикуют на портале правовой информации. И только спустя минимум 10 дней после этого новые штрафы могут вступить в силу.

Последние изменения в КоАП вступили в силу 16 января 2019 года, но никаким образом не затронули размеры штрафов за нарушения ПДД.