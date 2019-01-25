В Сети опубликованы фото 5-дверной «Оки»

В группе «Советский Автопром» в социальной сети VK опубликована фотография длиннобазной версии популярного советского автомобиля “Ока”, известного также под другими названиями, такими как: «ВАЗ-1111», «СеАЗ-1111» и «КамАЗ-1111».

Согласно описанию к снимку, фото было сделано в конце 2000 года на территории Прессово-рамного завода КАМАЗ.

Кроме того, в материалах заводской газеты «Вести КАМАЗ» указано, что прототип 5-дверной «Оки», кузов которой был удлинен на 150 мм, действительно был передан сборщикам завода, которые впоследствии собственноручно доводили его до ума.

Большую роль в создании кузова автомобиля внес слесарь Григорий Дементьев, который был известен среди своих коллег, как «рационализатор». В материалах газеты «Вести КАМАЗ» сообщается, что именно Дементьев нарисовал эскизы автомобиля и вручную прорубил в нем двери.

К сожалению, прототип удлиненной «Оки» так и не добрался до конвейера.