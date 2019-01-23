В Россию привезут новую версию Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi готовит для российского рынка новую версию своего кроссовера Outlander. Автомобиль получит семь посадочных мест, а его продажи должны стартовать в стране уже в середине 2019 года.

Стоимость обновленного кроссовера уже объявлена. За базовую комплектацию этой модели с 2-литровым бензиновым двигателем будут просить 1 миллион 689 тысяч рублей, в то время как за более дорогие – от 2 миллионов 126 тысяч до 2 миллионов 279 тысяч рублей. «Топовую» модификацию GT с 3-литровым 227-сильным двигателем и 6-ступенчатым «автоматом» с полным приводом будут продавать за 2 миллиона 462 тысячи рублей.

Кроме 7-местного салона обновленный «Аутлэндер» получит модернизированную 3-секционную переднюю оптику, светодиодные противотуманные фары, улучшенную шумоизоляцию и перенастроенную подвеску.