В России выросли цены на две модели Mazda

Компания Mazda увеличила цены на две свои модели, представленные на российском авторынке. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», в январе увеличилась стоимость седана и хэтчбека Mazda3, а также 4-дверки Mazda6. Рост цен составил от 13 до 72 тысяч рублей. При этом ценник кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9 остался без изменений.

С учетом подорожания стоимость седана Mazda3 в базовой комплектации теперь составляет 1 миллион 243 тысячи рублей, а в «максимальной» – 1 миллион 421 тысячу рублей. Хэтчбек продают по цене от 1 миллиона 334 тысяч рублей.

Обновленный седан Mazda6, подорожавший от 47 до 72 тысяч рублей, в стартовой комплектации теперь продается по цене в 1 миллион 498 тысяч рублей, а за “топовую” версию этой модели просят 2 миллиона 244 тысяч рублей.