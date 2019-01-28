В России выросли цены на четыре кроссовера Nissan

Компания Nissan увеличила цены на четыре своих кроссовера на российском авторынке. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», стоимость вседорожников японской марки выросла в январе с 17 до 85 тысяч рублей в зависимости от модели.

Так, кроссовер Nissan Juke во всех комплектациях прибавил 20-23 тысячи рублей за исключением «топовой», которая наоборот подешевела на 26 тысяч.

Nissan Murano 2018 года выпуска вырос в цене на 43-56 тысяч рублей во всех комплектациях, а автомобили 2019 модельного года стали дороже на 56-85 тысяч рублей.

Обновленный Nissan Terrano подорожал на 17-22 тысячи рублей для автомобилей 2018 года выпуска и на 41-61 тысячу рублей на автомобили этого года производства.

Наконец, рестайлинговый Nissan X-Trail уже второй раз после нового года подорожал на 40 тысяч рублей во всех комплектациях, а предыдущая генерация на 27-37 тысяч рублей.