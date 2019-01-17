В России резко выросли цены на автомобили Lexus

Компания Lexus не осталась в стороне и пошла по стопам своих конкурентов, также повысивших цены на свои автомобили в России с начала января. Как и в случае с остальными, причина подорожания почти всей модельной линейки «Лексус» связана с повышением НДС в РФ с 18 до 20%.

В рамках переоценки своей продукции стоимость 16 моделей Lexus выросла с 67 тысяч рублей до 158 тысяч рублей. При этом две модели компании сохранили свои предыдущие цены – это седан IS и купе LC с RC.

Кроссовер Lexus NX подорожал на сумму от 67 тысяч до 132 тысяч рублей. Более старший его собрат RX прибавил от 74 до 98 тысяч рублей.

Седан Lexus ES стал дороже на 84-124 тысячи рублей в зависимости от модификации, а флагман LS – на 133 – 158 тысяч рублей.

Внедорожник GX подорожал на 98 тысяч рублей, а модель LX на 134-144 тысячи рублей.