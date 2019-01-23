В России подорожали автомобили Smart

Компания Smart повысила цены на свои автомобили в России. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», в январе прибавку в стоимости получили две модели «Смарт» – семейство ForTwo и хэтч ForFour. Оба автомобиля подорожали на сумму от 20 до 30 тысяч рублей во всех комплектациях.

Отныне стоимость купе ForTwo в комплектациях Pure и Turbo составляет 910 и 1 миллион 340 тысяч рублей соответственно. За кабриолет-версию ForTwo оцене в минимум 1 миллион 420 тысяч рублей, а стоимость хэтчбека ForFour составляет 910 и 1 миллион 360 тысяч рублей за комплектации Pure и Turbo соответственно.

Напомним, что все автомобили Smart комплектуются 0,9 и 1-литровыми моторами на 71 и 90 лошадиных сил соответственно. Двигатель работает в связке с задним приводом.