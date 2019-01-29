В России подорожали автомобили Porsche

Компания Porsche в январе 2019 года повысила цены на весь свой модельный ряд, представленный на рынке России. Стоимость машин штутгартского автогиганта выросла на сумму от 186 до 648 тысяч рублей в зависимости от модели.

Самая популярная модель «Порше» в РФ – кроссовер Cayenne прибавил в цене во всех комплектациях за исключением базовой, которую по-прежнему можно приобрести за 4 миллиона 999 тысяч рублей. Остальные комплектации отныне доступны покупателям по новым ценам – от 6 миллионов 826 тысяч до 10 миллионов 265 тысяч рублей.

Флагманский спорткар 911 подорожал в семи комплектациях из девяти. Его стоимость теперь варьируется в пределах 8 миллионов 116 тысяч рублей – 19 миллионов 245 тысяч рублей.

Компактный кроссовер Macan прибавил в единственной доступной комплектации до 3 миллионов 986 тысяч рублей, а также получил новую модификацию Macan S по цене от 4 миллионов 586 тысяч рублей.

Купе 718 Cayman и родстер 718 Boxter подорожали в январе во всех шести комплектациях до 5 миллионов 793 тысяч рублей и 5 миллионов 864 тысяч рублей соответственно.

Наконец, фастбэк Panamera вырос в цене во всех версиях и комплектациях до 12 тысяч 954 тысяч рублей за максимальную модификацию бензиновой версии и 14 миллионов 321 тысячи рублей за гибридную.