В России подорожали автомобили Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz увеличила цены на свой модельный ряд, представленный на российском авторынке.

Согласно информации, опубликованной проектом «Цена Авто», в январе в России подорожали девятнадцать моделей марки из двадцати одной. «Вилка» роста стоимости составила 30 – 310 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом купе CLS-Class и микроавтобус Citan по-прежнему доступны по прежним ценам.

На сумму до 100 тысяч рублей подорожали: Mercedes A-Class, CLA Shooting Brake, CLA, GLA и SLC. Модели GLE, GLC, GLC Coupe и семейства C-Class и E-Class прибавили в цене до 150 тысяч рублей.

Остальные же модели подорожали на сумму от 150 до 310 тысяч рублей.