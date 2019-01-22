В России наладят производство вариаторов Jatco

В рамках подписанного вчера специального инвестиционного контракта между компанией «АвтоВАЗ» и Минпромторгом, в скором времени в Тольятти будет налажен выпуск бесступенчатых японских трансмиссий фирмы Jatco.

Об этом сообщил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью “РГ”. Отмечается, что первоначально идея запустить производство японских вариаторов в России шла от главы альянса Renault-Nissan-“АвтоВАЗ» Карлоса Гона, который сейчас находится под следствием по обвинению в растрате средств концерна Nissan.

В рамках заключенного СПИКа в Тольятти планируется наладить не только выпуск вариаторов, но и газомоторных двигателей.

Напомним, что японская бесступенчатая трансмиссия Jatco планировалась для использования в паре с 1,6-литровому мотору H4 компании Nissan. Этот двигатель выпускается на «АвтоВАЗе» и устанавливается в обновленные Renault Logan и Sandero в модификации Stepway.

Все это может говорить только о том, что появление в линейке Lada XRay и Lada Vesta вариаторов уже не за горами.