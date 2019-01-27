В России изменились цены почти на все модели Infiniti

Компания Infiniti переписала ценники на большинство моделей своих автомобилей, представленных на рынке России. Некоторые из них подешевели, а другие, наоборот прибавили в стоимости.

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», седан Infiniti Q50 в январе 2019 года подешевел в комплектации Luxe на 22 тысячи рублей. Отныне его стоимость составляет 2 миллиона 320 тысяч рублей, а в «топовой» версии Red Sport – 3 миллиона 435 тысяч рублей (+95 тысяч рублей).

Флагманский внедорожник QX80 подешевел во всех доступных на российском рынке комплектациях на сумму от 10 до 105 тысяч рублей. Ценовая «вилка» этой модели теперь составляет 4 миллиона 790 тысяч рублей – 5 миллионов 195 тысяч рублей.

Кроме них в линейке «Инфинити» подорожали внедорожники QX30, QX50, QX60, а также седаны Q30 и Q60, прибавившие от 40 до 115 тысяч рублей.

Единственной моделью, оставшейся без изменения стоимости, стал гибридный внедорожник QX60 Hybrid. Его стоимость по-прежнему варьируется в пределах 3 миллионов 515 тысяч рублей – 3 миллиона 565 тысяч рублей.