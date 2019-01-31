В России хотят сделать альтернативу платным трассам

ФДА полагает, что пришло время ввести в России полноценную альтернативу платным трассам. Так, уже в скором времени в стране могут появиться платные выделенные полосы. И за оплатой проезда по ним будут следить камеры.

По мнению инициаторов, такое решение могло бы позволить улучшить пропускную способность на всех дорогах страны. Однако, пока что самой главной проблемой в процессе воплощения идеи жизнь является способ разграничить бесплатные полосы от платных.

Идею создания таких «разделёнок» поддержали и в Автодоре. Они даже заказали исследование в профильном Институте, которое обошлось бюджету почти в 58 миллионов рублей. Было принято решение о том, что скоростные полосы рациональнее всего установить на подъездах к крупным городам или к важным объектам инфраструктуры, например, аэропорту. Это помогло бы значительно снизить уровень пробок и показатель аварийности.

Пока что в разработке находится и принцип тарификации стоимости проезда. По слухам, на эту сумму могут влиять такие факторы, как время суток и количество пассажиров в салоне. Кроме того, нужно продумать, как именно будут между собой разделяться платные и бесплатные полосы на дороге. Помимо разметки, могут быть установлены специальные ограждения или делиниаторы.

Результаты исследования будут представлены уже в конце зимы, и после этого профильное ведомство сможет вплотную заняться вопросом ведения платных полос.