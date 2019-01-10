В РФ хотят научиться предотвращать ДТП

В России ведутся работы над созданием приложения, благодаря которому автомобили на дороге смогут «общаться» друг с другом и делиться информацией по поводу элементов дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что разработчики принялись воплощать давнюю задумку для того, чтобы снизить до минимального уровня смертность на дорогах страны. Ведь только за прошлый неполный год на в России погибло на проезжей части более 16 тысяч человек.

Задача нового приложения – собирать оперативную информацию и передавать её соседним автомобилям. Таким образом у водителей будет время на то, чтобы съехать на обочину или остановиться. Кроме того, система сможет оповещать автомобилиста на перекрёстке о том, что на повороте человек вышел на пешеходный переход. Таким образом водитель успеет снизить скорость и предотвратит аварию.

Разработчики рассказали, что планируют оснащать автомобили специальными датчиками нажатия на педали. С помощью бортовых устройств информация будет передаваться соседним автомобилистам, и они смогут адекватно оценивать ситуацию вокруг. Предполагается, что новые машины будут комплектоваться современными датчиками и программным обеспечением прямо на заводе. Однако, что делать с транспортными средствами, возраст которых превышает 15 лет – пока не понятно. Специалисты также не спешат оглашать сроки окончания работ над уникальным приложением. Очевидно, что в этом году его ждать не стоит.