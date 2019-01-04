В прошлом году в России повысилось качество топлива

Росстандарт отвечает за борьбу с некачественным горючим в стране. И, похоже, введённые им штрафы всё-таки принесли ожидаемые результаты. Сообщается, что согласно проведённым исследованиям, качество топлива в России за прошлый год увеличилось.

Как оказалось, за указанный отрезок времени доля нарушения снизилась до 9 процентов, хотя два года назад показатель доходил до 20 процентов. Другими словами, каждый пятый литр топлива был далёк от действующих норм и стандартов.

Представители профильного регулятора сообщили, что за прошлый год им удалось проверить больше 4000 тысяч пунктов продажи нефтепродуктов. Проводились не только плановые, но и внеплановые проверки, позволяющие получать максимально актуальную информацию. Как и прежде, к недобросовестным продавцам чаще всего относятся независимые заправки. У них были выявлены нарушения в 22 процентах случаев. Что касается сетевых игроков, то нарушения были обнаружены только в 3 процентах.

Эксперты полагают, что к улучшению качества топлива привели нововведённые штрафы. Напомним, что сейчас в случае обнаружения торговли фальсификатом АЗС обязывают выплачивать 1 процент от годовой выручки в качестве штрафа. При этом, он не может составлять менее 500 тысяч рублей. Если обнаружено повторное нарушение – сумма санкции возростает до 3 процентов (не менее 2 миллионов рублей). Кроме того, были пересмотрены методические рекомендации, на основании которых проводятся проверки. И в наступившем году в Росстандарте обещают продолжать контролировать качество топлива в стране.