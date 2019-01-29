В МВД решили посчитать количество штрафов

Согласно официальным сведениям профильного ведомства, в прошлом году россияне получили штрафов на общую сумму в 114 миллиардов рублей. За этот же период было возбуждено более сотни миллионов дел за несоблюдение правил. И это на 17 процентов больше, чем в 2017 году.

В министерстве утверждают, что большей частью штрафы выписывали на основании зафиксированных нарушений камерами наблюдения. На их долю приходится около 83 процентов штрафов на сумму в 50 миллиардов 300 миллионов рублей.

Больше всего штрафных санкций было вынесено за несоблюдение скоростного режима на дорогах. Такие автомобилисты в общей сложности должны были оплатить штрафы на сумму в 87 миллионов рублей. Кроме того, в лидеры выбились такие нарушения, как проезд на запрещающий знак светофора и игнорирование дорожных знаков.

Отметим, что сейчас в стране работает почти 11 тысяч камер на дорогах. И преимущества такого решения очевидны.