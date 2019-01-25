В Калининграде стартовала сборка замены Kia Quoris

Компания Kia приступила к сборке на заводе «Автотор» в Калининграде нового флагманского седана K900. Автомобиль является заменой премиальной модели Kia Quoris первого поколения.

На российском авторынке продавать новую 4-дверку K900 будут с двумя бензиновыми атмосферными двигателями на выбор: 3,3-литровым V6 на 249 лошадиных сил и 5-литровым V8 на 413 лошадиных сил. Оба мотора работают в связке с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

В качестве конкурента нового корейского премиум-седана в России выступит Genesis G90.

Продажи нового Kia K900 стартуют в стране уже в первом квартале этого года. Информация о ценах и комплектациях будет разглашена ближе к началу реализации.

Напомним, что стоимость Quoris в РФ начиналась с отметки в 2 миллиона 894 тысячи рублей.