В ГИБДД рассказали, как россияне встретили новый год

Государственная автомобильная инспекция огласила ориентировочные данные о ситуации на дорогах страны с начала нового года. Несмотря на скептические высказывания критиков, ведомству всё-таки удалось сократить число аварий в праздничные дни по сравнению с данными за прошлые года.

Сообщается, что огромную роль в этом играла установка новых камер видеонаблюдения, регулярные рейды инспекторов, а также введение более суровых наказаний. За первые восемь дней текущего года на дорогах Российской Федерации произошло 1 тысяч 700 аварий. В результате погибло 227 человек.

Ещё одним интересным фактом стало то, что согласно статистике, намного сознательнее стали не только водители, но и пешеходы. Так, с участием последних было зафиксировано на 50 процентов аварий меньше, нежели в прошлом году.

По вине пьяных автомобилистов было зафиксировано около сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 10 несовершеннолетних россиян. В этом случае роковую роль сыграла неправильная перевозка детей. Они были не пристёгнуты, либо же не сидели в детских креслах.

В ГИБДД рассказали, что самым частым правонарушением в праздничные дни стал выезд на встречную полосу.