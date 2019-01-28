В Аргентине представили уникальный суперкар Donatini MB8

В Аргентине состоялась презентация уникального суперкара Donatini MB8, разработанного местным инженером. Над созданием этой эксклюзивной машины, способной разгоняться до максимальной скорости в 300 километров в час, мужчина работал 15 лет.

Автомобиль оснащен 8-цилиндровым мотором от Mercedes-Benz и двойной парой колес на передней оси.

При этом конструкция аргентинского суперкара волне проста – кузов и шасси смонтированы на треугольной раме и не имеют стандартных амортизаторов и пружин.

Кузов с дизайном из 80-х выполнен из множества пластиковых элементов, что делает машину очень легкой.