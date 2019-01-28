Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России

Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации. Корейский «сарай» доступен для покупателей сразу в девяти комплектациях, стоимость которых варьируется от 1 миллиона 84 тысяч 900 до 1 миллиона 624 тысяч 900 рублей.

Универсал Ceed SW оснащается 1,4-литровым мотором Kappa на 100 лошадиных сил, работающим в паре с 6-скоростной «механикой», 1,6-литровым агрегатом MPI Gamma на 128 «сил» (с 6МКП или 6АКП), а также новым 1,4-литровым T-GDI Kappa с турбиной на 140 л.с. Связку последнему составляет преселективный 7-диапазонный робот DCT.

Главным плюсом универсала Ceed SW является объем его багажного отделения, который представители «Киа» называют самым большим в данном классе – 625 литров.

Сборкой нового универсала Kia Ceed SW занимается предприятие «Автотор», расположенное в Калининграде.