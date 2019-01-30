Универсал Fiat Doblo получил в России новый мотор

Компания Fiat начала продажи на российском авторынке новой версии своего универсала повышенной проходимости под названием Doblo. Отличается от предшественника новинка наличием нового турбированного мотора.

Речь идет о бензиновом агрегате 1,4 T-Jet, выдающим 120 лошадиных сил мощности при 206 Нм пикового крутящего момента. Пару мотору составляет 6-ступенчатая «механика».

Заявленный расход топлива Fiat Doblo с новым мотором равен 7,2-литрам на 100 километров пути в смешанном цикле.

Стоимость базовой комплектации новинки с турбомотором начинается с отметки в 1 миллион 289 тысяч рублей.