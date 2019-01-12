Удлиненный пикап SsangYong Rexton Sports станет глобальной моделью

Южнокорейская компания SsangYong объявила о планах по выпуску удлиненной версии своего пикапа Rexton Sports, который назовут Khan. Продавать эту модель будут не только на местном рынке, но и за рубежом, о чем сообщили представители «СсангЙонг» в официальном пресс-релизе. Список рынков для сбыта новинки пока держится в секрете.

От обычного Rexton Sports удлиненный пикап SsangYong Rexton Sports Khan отличается решеткой радиатора с вертикальными секциями.

Приводит в движение автомобиль 2,2-литровый турбированный дизельный мотор на 181 лошадиную силу. Пару ему составит 6-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода. Самоблокирующийся дифференциал предложен в качестве опции.

Стоимость базовой комплектации новинки в Южной Корее составляет 28 миллионов 380 тысяч вон или 1 миллион 700 тысяч рублей по актуальному курсу.