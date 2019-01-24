«УАЗ» выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Как стало известно Daily-Motor.Ru от пресс-службы компании «УАЗ», Ульяновский автозавод расширил семейство коммерческих фургонов «Профи».

С февраля в продаже на российском авторынке появится новая модификация этой модели, оснащенная авторефрижератором с газобаллонным оборудованием LPG (пропан-бутан). На полностью наполненном 100-литровом резервуаре можно будет преодолеть расстояние до 900 километров.

Стоимость базовой версии УАЗ «Профи» 4х2 c ГБО в комплектации «Стандарт» составит 1 миллион 181 тысячу 900 рублей.