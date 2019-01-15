«УАЗ» рассказал о новом моторе для «Патриота»

Компания «УАЗ» раскрыла подробности относительно нового мотора, который планируется устанавливать на внедорожник «Патриот».

Модернизированный двигатель ZMZ Pro прибавит в мощности со 135 до 150 лошадиных сил.

Инженеры Ульяновского автомобильного завода увеличили степень сжатия этой силовой установки с 9,1 до 9,8 пункта, установили в нее новую поршневую группу, клапаны и распредвалы, а также внесли изменения в фазы газораспределения.

Доработке подверглась и система выпуска, которая теперь имеет 2-горловой выпускной коллектор.

За счет всех этих доработок двигатель получил увеличенный крутящий момент – с 217 Нм (3900 об/мин) до 235,4 Нм при 2650 оборотов в минуту.

В компании уточнили, что прирост тяги двигателя будет заметен в самом основном диапазоне оборотов – от 1500 до 3500 об/м, что позволит «Патриоту» выглядеть на дороге гораздо «бодрее», чем раньше, а улучшенные характеристики «будут реально заметны».