УАЗ “Пикап” вновь стал самым продаваемым пикапом в РФ

За 2018 год на российском авторынке было реализовано порядка 11 тысяч 500 новых пикапов, что на 10,8% выше, чем было годом ранее, говорится в отчете “Автостата”.

Модель УАЗ “Пикап” сохранила звание самого популярного пикапа в стране с результатом в 3 тысячи 799 реализованных машин, что на 1,3% выше, чем в 2017-м.

На второй позиции вновь расположилась японская Toyota Hilux – 3 тысячи 190 единиц (-8,7%), ТОП-3 замкнул Mitsubishi L200 с показателем в 3 тысячи 28 штук (+84,4%).

Несмотря на увеличение продаж пикапов на российском рынке доля таких автомобилей остается на весьма низком уровне, не дотягивая даже до 1 процента.