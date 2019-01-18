УАЗ «Патриот» с февраля получит пересмотренный список опций

Пресс-служба компании «УАЗ» сообщила о том, что с февраля этого года начнет продажи внедорожника «Патриот», получившего обновленный список опций. Обновлению подвергнутся как начальные, так и средние комплектации этой модели.

Так, начиная со следующего месяца, комплектации «Классик» и «Оптимум» пополнятся опциональными противотуманками, которые сейчас доступны только для более дорогих версий «Патриота».

В стартовой комплектации «Классик» приобрести Patriot можно будет с дополнительным автономным отопителем салона и мультимедийной системой с сенсорным экраном и навигацией.

Для покупателей комплектации «Оптимум» опционально предложат климат-контрол и атермальные стекла, а покупателям версии «Престиж» – пакет безопасности с камерой заднего вида и комплект сонар, установленных, как спереди, так и сзади автомобиля.

Напомним, что ранее стало известно планах «УАЗ» по запуску осенью этого года в продажу внедорожника «Патриот», оснащенного автоматической трансмиссией.