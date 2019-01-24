Цены на топливо весной «замораживать» не станут

В правительстве сегодня заявили о том, что цены на топливо в стране вряд ли начнут расти после того, как срок действия соглашения с компаниями-нефтяниками иссякнет.

Напомним, что в прошлом году цены на бензин и другое горючее стали резко увеличиваться, ввиду чего чиновники должны были пойти на решительные меры. Они заключили с нефтяниками соглашение, и в случае, если цены на АЗС продолжали бы расти, компании лишись ли бы сниженных акцизов. Несмотря на такие усилия, рост цен на бензин в конце года всё равно в два раза превысил инфляционный показатель.

Данное соглашение заканчивается в марте. После этого цены на заправках могут начать опять ползти вверх. Но, чиновники полагают, что принудительно «замораживать» их не имеет смысла. Ведь были разработаны различные пути рыночного регулирования, из-за чего в розничной продаже ценники останутся прежними. Хотя, есть в правительстве и те, кто полагает, что рост цен в 2019 году всё равно обгонит инфляцию, если не будут предприняты меры ужесточенного контроля.