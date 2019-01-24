Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota решила отметить 60-летний юбилей своего популярного внедорожника Land Cruiser в США, выпустив специальную версию этой модели. Автомобиль LC 200 получил к своему названию приставку Heritage Edition и сойдет с конвейера тиражом в 1200 единиц.

Полноценная презентация спецверсии Land Cruiser 200 состоится на автосалоне в Чикаго, который откроется в начале февраля, а продажи автомобиля в Северной Америке стартуют в конце лета этого года.

От традиционного LC 200 юбилейная версия Heritage Edition отличается наличием только двух цветов кузова – «полуночный черный металлик» и «жемчужная ящерица», 18-дюймовых колес BBS, винтажных логотипов на кузове, а также специальной кожаной отделкой салона с бронзовой прострочкой.

В арсенал внедорожника входят: подогрев рулевого колеса и сидений, система 4-зонного климата, бесключевой доступ в салон, запуск мотора с кнопки, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, беспроводная зарядка смартфонов и многое другое.

Двигатель в юбилейном «Лэнд Крузере» остался стоковым – 5,7-литровый агрегат V8, работающий на бензине и выдающий 381 лошадиную силу мощности. Сочетается с ним 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – постоянный полный.