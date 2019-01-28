Toyota пошла по пути GM и Ford и сообщила о сокращении модельного ряда

Появились сведения о том, что в рамках американского рынка автомобильный бренд Toyota сократит модельный ряд. В частности, в скором времени с него будет выведен хэтчбек Yaris.

Отметим, что не так давно два крупных автопроизводителя GM и Ford сообщили об отказе от сегмента легковушек. Это же решение принял и японский производитель. Его хэтч показывает низкие результаты продаж. В прошлом году в США было продано менее 2 тысяч экземпляров этих машин, тогда как ещё годом ранее показатель был почти на 7 тысяч больше.

Пока что фирма не сообщает точные сроки закрытия продаж на модель. Вся информация будет раскрыта в рамках Нью-Йоркского автосалона в середине весны этого года. Напомним, что у хэтча под капотом располагается бензиновый мотор объёмом в 1.5 литра с мощностью в 106 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с коробкой на 6 ступеней механического или автоматического типа. Ценник пятидверки стартует от 15 тысяч 635 долларов, и это одна из самых доступных моделей бренда.